2020-05-11T18:53:05+03:00
Спорт

Футболист "Аталанты" Ринальди умер в возрасте 19 лет

Причиной смерти стала аневризма мозга
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Instagram atalantabcФото: Instagram atalantabc
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В возрасте 19 лет скончался футболист итальянского клуба "Аталанта" Андреа Ринальди.. Несколько дней назад он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у спортсмена аневризму мозга. Уже тогда его состояние оценивалось как очень тяжелое. Медики не смогли спасти Ринальди, и 11 мая он скончался в реанимации.

- Ты не сдавался на поле до самого конца, так и здесь ты боролся изо всех сил, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя добрая улыбка навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой, - трогательно сообщили в пресс-службе "Аталанты".

В клубе отмечают, что Ринальди всегда был очень позитивным и дружелюбным, чем завоевал любовь всей команды.

Ринальди был воспитанником клуба с 13 лет, выступал за юношеские и молодежные команды "Аталанты". В последнем сезоне он находился в аренде в команде серии D "Леньяно" (четвертый по статусу дивизион в итальянском футболе).

ИСТОЧНИК KP.RU

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