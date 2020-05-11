2020-05-11T19:32:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек

Россия вышла на третье место по числу заболевших
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Количество зараженных COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человекКоличество зараженных COVID-19 в мире превысило четыре миллиона человекФото: Александр ГЛУЗ
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Число зараженных COVID во всем мире превысило 4 миллиона человек. Об этом заявил глава ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Тедрос Адханом Гебрейесус во время своего выступления на брифинге.

По его словам, многие страны уже начали снимать ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Тедрос отмечает, что подобные действия нужно совершать очень аккуратно и постепенно, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждой отдельной стране.

Напомним, по состоянию на 11 мая в России подтверждено 221 334 случаев заражения коронавирусом. Страна поднялась на третье место по числу заболевших. Первую строчку, по-прежнему, занимает США . У американцев наивысший показатель как по смертям, так и по заражениям. На втором месте оказалась Испания.

Ранее в ВОЗ предположили, что Россия уже могла выйти на плато. Снижается заразность вируса. Коэффициент распространения коронавируса понизился до 1,4. Это значит, что один инфицированный может передавать болезнь не 2-3 людям, как раньше, а только одному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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