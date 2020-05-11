2020-05-11T20:14:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ объяснили, почему врачи заражаются коронавирусом

В некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ВОЗ: В некоторых странах около 10% инфицированных среди медработниковВОЗ: В некоторых странах около 10% инфицированных среди медработниковФото: REUTERS
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В ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) рассказали, почему с каждым днем все больше медиков заражается коронавирусом. Это связано с недостатком средств индивидуальной защиты и недостаточно строгими мерами дезинфекции. Большому числу заражений также способствуют долгие часы работы медиков. Такие причины назвала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

- Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников, - сказала она во время своего выступления на брифинге в Женеве.

Напомним, к 11 мая в России зафиксировано 221 344 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 11 656 человек, 94 пациента скончались. Таким образом Россия поднялась на третье место по числу зараженных коронавирусом. На первой строчке оказались США, на второй - Испания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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