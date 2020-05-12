Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 мая 2020 года составило 115 909

12 Май 2020 2020-05-11T21:34:15+03:00

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Наличие коронавируса за последние сутки подтверждено у 6169 человек, среди них 586 детей. Всего в столице, по данным на 12 мая, зафиксировано 115 909 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 41,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, 9,5% - дети до 18 лет, 5,4% – старше 80 лет. Заболевшие коронавирусом и все, кто с ними контактировали, уже под медицинским наблюдением, - рассказывают в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Врачи просят не заниматься самолечением и обращаться за помощью даже, когда появились симптомы ОРВИ, так как это может быть коронавирусная инфекция.

Напомним, что с 12 мая столица начинает постепенно выходить из режима ограничительных мер, но до 31 мая включительно все жители Москвы (независимо от возраста) должны соблюдать режим самоизоляции. А также при посещении магазинов и общественного транспорта необходимо пользоваться масками и перчатками в обязательном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU