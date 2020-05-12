Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 мая 2020 года составило 21 637 человек

12 Май 2020 2020-05-11T21:35:05+03:00

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В Подмосковье за последние сутки выявили 1079 случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 12 мая, в Московской области зафиксировано 21 637 случаев заболевания COVID 2019.

Больше всего заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Жуковский 222 (+31), Клин 488 (+57), Королев 1148 (+48), Красногорск 1038 (+86), Одинцово 1146 (+42), Подольск 1073 (+58), Щелково 353 (+36).

- В подмосковных больницы поступают также пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За весь период пандемии в Подмосковье было выявлено 2882 случая заболевания у граждан, не зарегистрированных в Московской области. Из них 1259 человек приехали на лечение из Москвы, - рассказали в оперативном штабе по Московской области.

Также в оперштабе зафиксировали, что всего на данный момент в Московской области скончалось 209 человек, а выздоровели и выписались - 1389 человек.

Напомним, что в Подмосковье с 12 мая вводят «масочный» режим. Что это значит? Ношение масок вне дома становится обязательным.

- Мы отсрочили наказание, если у вас не будет маски. Штрафовать не будут, пока нарушителям будут делать устные замечания. Но большинство людей уже понимают, что без масок и перчаток можно ехать в метро, но это дорога сразу в госпиталь. Но чтобы этого избежать – «масочный» режим, - сказал губернатор Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU