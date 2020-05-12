2020-05-11T22:14:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 мая 2020: без перчаток ездить в транспорте нельзя

Мы собрали последние новости о COVID-2019 в Московской области на 12 мая 2020
Андрей АБРАМОВ
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Без масок и перчаток далеко не уедешь.Без масок и перчаток далеко не уедешь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подмосковье долго время держало «дистанцию» по сравнению со столицей по ежедневному приросту заболевших. Однако последние дни в ежедневных сводках больных все больше. Если изначально счет шел на десятки человек, затем долгол время исчислялся парой сотен, то последние дни он превышает свыше тысячи человек в день. Например, накануне было диагностировано 1079 новых пациентов. Общее число заболевших превышает 21,5 тысяч человек — каждый десятый пациент в стране.

Лидерами по числу регионов с наибольшим числом зараженных за сутки стали Красногорск, Подольск и Клин. Однако прирост ежедневной статистики связан не только с ростом заболеваемости. В Московской области проводят массовые тестирования и это помогает эффективнее выявлять инфицированных.

С 12 мая в Московской области начал действовать «масочный режим». Носить средства защиты нужно в магазинах, аптеках, на предприятиях и в общественном транспорте, в том числе такси. Без маски грозит штраф в 4000 рублей. Его могут выписать полицейские и инспекторы ГИБДД. Правда, первое время обещают лишь выносить предупреждение.

Кстати, купить маску можно будет в кассах и автоматах на автовокзалах и автостанциях «Мосавтотранса». С 12 мая обещают продавать их в автобусах у водителей. Цена маски — 29 рублей. Оплатить можно будет «Стрелкой» или банковской картой с бесконтактной оплатой.

— Приобрести наборы масок и перчаток можно также почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК, — добавили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отметим, что в транспорте кроме маски обязательно нужно носить перчатки.

Напомним, в Московской области до 31 мая сохраняется режим всеобщей самоизоляции. Ежедневно правоохранители фиксируют свыше сотни нарушений. За это налагается штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Наказывают не только за бесцельные прогулки. Некоторые бизнесы начинают работать вопреки запрету. Их также контролируют и наказывают куда большими штрафами для должностных и юридических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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