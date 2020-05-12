2020-05-11T22:17:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 12 мая 2020: найдено эффективное лечение инфекции

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 12 мая 2020
Андрей АБРАМОВ
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Столица постепенно возвращается к нормальной жизни.Столица постепенно возвращается к нормальной жизни.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице растет число выздоровевших от коронавируса. Накануне был установлен рекорд по числу снятых из-под медицинского наблюдения за сутки — 4 тысячи пациентов в день. До цифры ежедневного прироста, конечно, пока не дотягивает, но уже внушает оптимизм. Напомним, последние десять дней число новых случаев каждый день растет на 5-6 тысяч заболевших.

В это время в столичной клинике нашли эффективный способ лечения инфицированных COVID-2019. Это метод переливания плазмы от исцелившихся к зараженным. И пока он показывает хорошую статистику. Об этом в эксклюзивном интервью kp.ru рассказал доктор медицинских наук Владимир Баклаушев.

С 12 мая в Москве разрешили открыть строительные магазины, а также промышленные производства. При этом запрет на массовые мероприятия и работу парков продолжает действовать. Не откроют и кафе. Режим всеобщей самоизоляции продолжает действовать до 31 мая.

Накануне мэр Сергей Собянин озвучил пять необходимых мер по нормализации жизни к столице. Среди них, новая культура поведения жителей и массовое тестирование.

Также с 12 мая в столице начал действовать «масочный режим». Отныне в магазин, транспорт и другие общественные места можно попасть только в масках и перчатках. В противном случае штраф в 4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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