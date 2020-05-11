2020-05-11T22:31:11+03:00
В мире

Украинка погибла у берегов Роттердама, выпав с борта круизного лайнера

Девушка не дождалась возвратного рейса в Киев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украинка, упавшая с борта круизного лайнера, погибла, получив травму шейных позвонковУкраинка, упавшая с борта круизного лайнера, погибла, получив травму шейных позвонковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гражданка Украины погибла в порту Роттердама, сломав шейные позвонки при падении с корабля в воду. Она была членом экипажа лайнера "Regal Princess", который к тому моменту был в море уже два месяца. Девушка ждала возвратного рейса из Амстердама в Киев, который должен был состояться 12 мая, но его отменили.

Её коллеги рассказали, что перед этим один рейс уже доставил порядка 150 украинцев с лайнера на родину, сообщает МК.

Также отмечается, что по словам других членов экипажа, они проводят в изоляции 60 дней. При этом многие их коллеги почти не покидают свои каюты. Граждане Румынии из штата лайнера объявили голодовку, также передаёт издание.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о последнем опубликованном посте стюардессы, погибшей в авиакатастрофе на рейсе украинской авиакомпании Тегеран-Киев. Тогда пассажирский самолёт по ошибке сбил Иран, приняв его за ракетную атаку со стороны США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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