12 Май 2020 2020-05-11T22:44:03+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 1179 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 55 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 115909 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6169 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 17822 пациента, за сутки – 4032.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что 41,7% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65, 10,4% – от 66 до 79 лет, 5,4% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 9,5% – дети и подростки до 18 лет. Все заболевшие и те, кто с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в московском СOVID-центре нашли эффективный метод лечения коронавируса у тяжелых пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776028" frameborder="0"></iframe> Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU