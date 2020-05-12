Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 1179 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 1179 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 55 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.
Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано уже 115909 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6169 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 17822 пациента, за сутки – 4032.
В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что 41,7% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65, 10,4% – от 66 до 79 лет, 5,4% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 9,5% – дети и подростки до 18 лет. Все заболевшие и те, кто с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.
Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в московском СOVID-центре нашли эффективный метод лечения коронавируса у тяжелых пациентов.
Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»