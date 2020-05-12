12 Май 2020 2020-05-11T22:39:45+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 17822 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 4032 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 115909 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6169 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 17822 пациента, за сутки – 4032.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что 41,7% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65, 10,4% – от 66 до 79 лет, 5,4% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 9,5% – дети и подростки до 18 лет. Все заболевшие и те, кто с ними контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, как и на всей территории России, в Москве с 12 мая завершается период нерабочих дней. Мэр столицы Сергей Собянин назвал пять мер, необходимых для нормализации жизни в городе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

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ИСТОЧНИК KP.RU