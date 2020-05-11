Власти США выделят $11 миллиардов на тестирование граждан на коронавирус
Власти Соединенных Штатов выделят на поддержку программы тестирования граждан на коронавирус COVID-19 11 миллиардов долларов, об этом на брифинге в понедельник, 11 мая, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Он отметил, что массовое тестирование нужно для того, чтобы выявить инфицированных, у которых заболевание проходит бессимптомно, но они при этом являются переносчиками инфекции.
По данным вашингтонской администрации, к воскресенью в стране было проведено уже 8,9 миллиона тестов, а на сегодняшний день – около девяти миллионов.
«Мы считаем, что к концу недели будет проведено уже более 10 миллионов тестов», - добавил чиновник из Белого дома.
Он также уточнил, что американское правительство выдало разрешения на использование 79 различных тест-систем для диагностирования коронавируса, а в понедельник власти США одобрили еще одну тест-система, которая позволит «расширить масштаб» обследований и «повысить их интенсивность», передает ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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