Власти США выделят $11 миллиардов на тестирование граждан на коронавирус

11 Май 2020 2020-05-11T23:24:21+03:00

В США разрешено использование 79 различных тест-систем для диагностирования коронавируса у пациентов Фото: REUTERS

К концу недели в Штатах будет проведено уже более 10 миллионов тестов

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Власти Соединенных Штатов выделят на поддержку программы тестирования граждан на коронавирус COVID-19 11 миллиардов долларов, об этом на брифинге в понедельник, 11 мая, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Он отметил, что массовое тестирование нужно для того, чтобы выявить инфицированных, у которых заболевание проходит бессимптомно, но они при этом являются переносчиками инфекции.

По данным вашингтонской администрации, к воскресенью в стране было проведено уже 8,9 миллиона тестов, а на сегодняшний день – около девяти миллионов.

«Мы считаем, что к концу недели будет проведено уже более 10 миллионов тестов», - добавил чиновник из Белого дома.

Он также уточнил, что американское правительство выдало разрешения на использование 79 различных тест-систем для диагностирования коронавируса, а в понедельник власти США одобрили еще одну тест-система, которая позволит «расширить масштаб» обследований и «повысить их интенсивность», передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU