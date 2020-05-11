Посольство России в Чехии сообщило об угрозах своему сотруднику

11 Май 2020 2020-05-12T00:15:30+03:00

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Посольство России в Праге сообщило, что один из сотрудников дипмиссии стал получать угрозы в свой адрес, в связи с чем российское представительство обратилось к чешской стороне с требованием обеспечить дипломату полицейскую охрану.

«Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника», - говорится в заявлении дипломатической миссии России, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

В сообщении отмечается, что в отношении нашего дипломата были выдвинуты ложные и бездоказательные обвинения «в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков», после чего «из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы».

Именно в связи с этим российское посольство и было «вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны».

В конце апреля пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах страны сообщил, что в столицу Чехии прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, в багаже которого якобы обнаружили отравляющее вещество рицин, с помощью которого тот, дескать, собирался травить местных политиков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее чешский МИД решил усилить охрану своих дипломатов в Москве и отправить для этого в Россию сотрудников служб безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU