Трамп пока не будет лично общаться с Пенсом, чтобы не подцепить коронавирус
Ранее сообщалось, что COVID-19 обнаружен у пресс-секретаря вице-президента США
Вице-президенто США Майк Пенс и глава Белого дома Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, на некоторое время ограничит личные контакты с вице-президентом Майком Пенсом, в ближайшем окружении которого оказались зараженные коронавирусом COVID-19.
Об этом Трамп объявил журналистам на брифинге в Белом доме, уточнив, что пока тест на коронавирусную инфекцию самого Пенса показал отрицательный результат, «но он общается со многими людьми».
ИСТОЧНИК KP.RU