Трамп пока не будет лично общаться с Пенсом, чтобы не подцепить коронавирус

12 Май 2020 2020-05-12T00:57:40+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, на некоторое время ограничит личные контакты с вице-президентом Майком Пенсом, в ближайшем окружении которого оказались зараженные коронавирусом COVID-19.

Об этом Трамп объявил журналистам на брифинге в Белом доме, уточнив, что пока тест на коронавирусную инфекцию самого Пенса показал отрицательный результат, «но он общается со многими людьми».

ИСТОЧНИК KP.RU