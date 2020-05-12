2020-05-12T00:57:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп пока не будет лично общаться с Пенсом, чтобы не подцепить коронавирус

Ранее сообщалось, что COVID-19 обнаружен у пресс-секретаря вице-президента США
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Вице-президенто США Майк Пенс и глава Белого дома Дональд ТрампВице-президенто США Майк Пенс и глава Белого дома Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, на некоторое время ограничит личные контакты с вице-президентом Майком Пенсом, в ближайшем окружении которого оказались зараженные коронавирусом COVID-19.

Об этом Трамп объявил журналистам на брифинге в Белом доме, уточнив, что пока тест на коронавирусную инфекцию самого Пенса показал отрицательный результат, «но он общается со многими людьми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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