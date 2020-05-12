2020-05-12T01:30:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Лавров и главы МИД СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества пройдет в формате видеоконференции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 мая, состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ, в котором примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

Совещание, на котором будут обсуждаться меры борьбы с коронавирусом COVID-19, будет проходить в формате видеоконференции и за время пандемии станет четвертой дистанционной встречей министров иностранных дел с участием Сергея Лаврова: ранее он провел переговоры с главами МИД Турции и Ирана по Сирии, с коллегами по БРИКС, а также по нормандскому «формату».

Перед совещанием глав МИД стран Содружества в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в повестку дня включены 14 вопросов по широкому спектру направлений взаимодействия, причем не только в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, министры рассмотрят проекты документов, направленных на углубление партнерских связей в правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах, а также обсудят развитие сотрудничества в области туризма, физкультуры и спорта, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней
В конгресс США внесли резолюцию с осуждением «нарушения прав человека в России»
Лавров и главы МИД СНГ обсудят борьбу с коронавирусом
Трамп пока не будет лично общаться с Пенсом, чтобы не подцепить коронавирус
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Посольство России в Чехии сообщило об угрозах своему сотруднику
Турция из-за коронавируса вводит новые меры для безопасности туристов
Власти США выделят $11 миллиардов на тестирование граждан на коронавирус
В Канаде придумали устройство, чтобы обнять пожилую маму и не заразить ее коронавирусом
Украинка погибла у берегов Роттердама, выпав с борта круизного лайнера
Названы причины сбоя портала Госуслуг
Архимандрит Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
На портале госуслуг произошёл сбой после объявления Путиным о новых выплатах
В ВОЗ объяснили, почему врачи заражаются коронавирусом