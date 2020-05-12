Лавров и главы МИД СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T01:30:10+03:00

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Во вторник, 12 мая, состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ, в котором примет участие глава МИД России Сергей Лавров.

Совещание, на котором будут обсуждаться меры борьбы с коронавирусом COVID-19, будет проходить в формате видеоконференции и за время пандемии станет четвертой дистанционной встречей министров иностранных дел с участием Сергея Лаврова: ранее он провел переговоры с главами МИД Турции и Ирана по Сирии, с коллегами по БРИКС, а также по нормандскому «формату».

Перед совещанием глав МИД стран Содружества в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в повестку дня включены 14 вопросов по широкому спектру направлений взаимодействия, причем не только в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, министры рассмотрят проекты документов, направленных на углубление партнерских связей в правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах, а также обсудят развитие сотрудничества в области туризма, физкультуры и спорта, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU