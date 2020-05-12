2020-05-12T01:55:17+03:00
Политика

В конгресс США внесли резолюцию с осуждением «нарушения прав человека в России»

Документ призывает президентскую администрацию Трампа ввести новые антироссийские санкции
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Элиот ЭнгелГлава комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Элиот ЭнгелФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 мая, два американских законодателя от обеих партий США внесли на рассмотрение конгресса резолюцию с осуждением «нарушения прав человека в России», сообщает пресс-служба комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Документ разработали и предложили обсудить коллегам глава комитета – демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгел и член комитета республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

В сообщении говорится, что резолюция призывает нашу страну «немедленно освободить политических заключенных», а также требует, чтобы президентская администрация Дональда Трампа в рамках «акта Магнитского» ввела санкции в отношении российских официальных лиц, которых американские конгрессмены считают виновными в якобы допускаемых ими «нарушениях прав человека».

Кроме того, в документе содержатся очередные обвинения в адрес российского правительства в «преследовании» журналистов и оппозиции, а также сторонников религиозных свобод, передает ТАСС. Стоит отметить, что ранее в МИД России неоднократно отвергали подобную критику и рекомендовали политикам США вместо вмешательства во внутренние дела нашего государства обратить внимание на ситуацию с правами человека в собственной стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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