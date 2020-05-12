С 12 мая в России завершается период нерабочих дней
Президент России Владимир Путин на дистанционном совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней, ранее введенном из-за вспышки коронавируса, однако в отдельных российских регионах режим самоизоляции по решению местных властей может быть продлен.
Президент отметил, что принятые российским правительством меры «позволяют переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений».
Кроме того, глава государства рассказал о новом, уже третьем по счету пакете мер государственной поддержки граждан и бизнеса, а также о том, что ко всем уже установленным выплатам семьям с детьми прибавятся новые, в частности – по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Помимо этого, все российские семьи, в которых есть дети до трех лет, могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – выплатой в размере пяти тысяч рублей на каждого малыша за апрель, май и июнь.
Чтобы такие выплаты получить, можно дистанционно подать заявление через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Можно также лично обратиться в территориальное отделение «по месту жительства, пребывания или фактического проживания», сообщили в пресс-службе кабинета министров. Рассматривать заявление должны не более пяти дней, а на осуществление выплаты отводится три дня.
Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены; пособия на детей – 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей
Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»