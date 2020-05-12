С 12 мая в России завершается период нерабочих дней

12 Май 2020 2020-05-12T02:13:04+03:00

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Президент России Владимир Путин на дистанционном совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней, ранее введенном из-за вспышки коронавируса, однако в отдельных российских регионах режим самоизоляции по решению местных властей может быть продлен.

Президент отметил, что принятые российским правительством меры «позволяют переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений».

Кроме того, глава государства рассказал о новом, уже третьем по счету пакете мер государственной поддержки граждан и бизнеса, а также о том, что ко всем уже установленным выплатам семьям с детьми прибавятся новые, в частности – по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Помимо этого, все российские семьи, в которых есть дети до трех лет, могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – выплатой в размере пяти тысяч рублей на каждого малыша за апрель, май и июнь.

Чтобы такие выплаты получить, можно дистанционно подать заявление через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Можно также лично обратиться в территориальное отделение «по месту жительства, пребывания или фактического проживания», сообщили в пресс-службе кабинета министров. Рассматривать заявление должны не более пяти дней, а на осуществление выплаты отводится три дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

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Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU