Врач рассказала, какие маски защищают от коронавируса лучше всего

12 Май 2020 2020-05-12T03:37:42+03:00

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Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие маски лучше носить, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом COVID-19.

«Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой», - пояснила специалист беседе с телеканалом «360».

Она также посоветовала тем, кто предпочитает пользоваться только одноразовыми масками, купить сразу несколько штук и на всякий случай носить с собой вторую про запас.

Лариса Алексеева отметила, что некоторые россияне хитрили, и до введения масочного режима держали при себе одну и ту же недорогую одноразовую маску, а надевали ее лишь при необходимости. Врач предупредила, что если все время «пользоваться одной дежурной маской, то в какой-то момент все накопленные на ней вирусы попадут в организм человека и владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку».

По ее словам, если человек не сам не инфицирован и носит маску, то его шансы не заразиться при встрече с носителем вируса составляют 70% – при условии, что он будет соблюдать дистанционную дистанцию и держаться от других людей на расстоянии в полтора – два метра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в МЧС рассказали, какие респираторы нужно носить тем, кто подозревает у себя симптомы коронавируса, чтобы не заражать окружающих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU