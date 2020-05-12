2020-05-12T02:58:23+03:00
Спорт

"Криминала не вижу". Илья Авербух отреагировал на решение ISU поменять цену прыжков

В фигурном катании изменились правила в межсезонье
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Илья АвербухИлья АвербухФото: Иван МАКЕЕВ
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Международный союз конькобежцев принял решение, что со следующего сезона поменялась цена ряда прыжков в фигурном катании. Так, теперь по 11 баллов стоят четверные риттбергер, флип и лутц. Хотя ранее у них была разная цена. Своими впечатлениями от этого решения поделился серебряный призер Олимпиады 2002 года и ныне известный хореограф Илья Авербух:

- Мне странно решение уровнять четверные лутц, флип и риттбергер. Всегда лутц был самым дорогим прыжком, флип менее дорогим, а риттбергер еще меньше. Странно их уравнивать, для меня это очень странное решение. Пытается ли ISU таким образом сделать так, чтобы фигуристы учили не только лутц? Большого криминала не вижу. Всегда ISU пытается сделать более широкую палитру исполнения прыжков, - заявил Илья Авербух в интервью Sport24.

Напомним, что после этой реформы была изменена стоимость прыжков в фигурном катании. Тройной лутц упал в стоимости с 5,9 до 5,3 балла. У него - одинаковая цена с тройным флипом. Другие тройные прыжки не поменялись в цене. Так, аксель — 8,0 балла, риттбергер — 4,9, сальхов — 4,3, тулуп — 4,2.

А вот ключевые четверные прыжки теперь одинаковы в цене - риттбергер, флип и лутц уравняли в стоимости стоят по 11 баллов. Цена оставшихся четверных прыжков не претерпела изменений: аксель — 12,5, сальхов — 9,7, тулуп — 9,5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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