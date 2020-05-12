2020-05-12T03:16:29+03:00
В мире

Голландия продала Украине партию картошки, которую должна была утилизировать

Закупленный Киевом промышленный картофель из Нидерландов годится только на картошку-фри
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Невостребованная на местном рынке голландская картошка ушла на Украину по себестоимостиНевостребованная на местном рынке голландская картошка ушла на Украину по себестоимостиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Практичные голландцы продали Украине партию промышленного картофеля, который годится только для приготовления картошки-фри, и должен был быть утилизован в Нидерландах.

Об этом сообщил портал EastFruit, уточнив, что невостребованная на местном рынке голландская картошка ушла на прилавки украинских овощных магазинов и супермаркетов по себестоимости.

Отмечается, что из-за введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничений в Нидерландах, как и в большинстве европейских стран, закрылись все кафе, рестораны и другие заведения общественного питания. Поэтому около двух тонн картофеля, который должны были пустить на картошку фри, оказался попросту не нужен, перерабатывать клубни его уже не имело смысла.

Картошку должны были выбросить, однако появился другой вариант – продать Киеву по себестоимости, что гораздо выгоднее..Украинские оптовики заплатили за товар по 30 – 35 центов (примерно восемь – девять гривен) за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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