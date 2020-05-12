Голландия продала Украине партию картошки, которую должна была утилизировать

12 Май 2020 2020-05-12T03:16:29+03:00

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Практичные голландцы продали Украине партию промышленного картофеля, который годится только для приготовления картошки-фри, и должен был быть утилизован в Нидерландах.

Об этом сообщил портал EastFruit, уточнив, что невостребованная на местном рынке голландская картошка ушла на прилавки украинских овощных магазинов и супермаркетов по себестоимости.

Отмечается, что из-за введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничений в Нидерландах, как и в большинстве европейских стран, закрылись все кафе, рестораны и другие заведения общественного питания. Поэтому около двух тонн картофеля, который должны были пустить на картошку фри, оказался попросту не нужен, перерабатывать клубни его уже не имело смысла.

Картошку должны были выбросить, однако появился другой вариант – продать Киеву по себестоимости, что гораздо выгоднее..Украинские оптовики заплатили за товар по 30 – 35 центов (примерно восемь – девять гривен) за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU