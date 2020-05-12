Голикова сообщила, что 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что одиннадцать регионов нашей страны уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.
Голикова: «11 регионов могли бы выйти на второй этап снижения ограничений».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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