Голикова сообщила, что 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T03:59:04+03:00

Вице-премьер отметила, что на первом этапе коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1% [видео]

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что одиннадцать регионов нашей страны уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778506" frameborder="0"></iframe> Голикова: «11 регионов могли бы выйти на второй этап снижения ограничений».

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ИСТОЧНИК KP.RU