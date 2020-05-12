2020-05-12T03:59:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова сообщила, что 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции

Вице-премьер отметила, что на первом этапе коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1% [видео]
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Вице-премьер России Татьяна ГоликоваВице-премьер России Татьяна ГоликоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что одиннадцать регионов нашей страны уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса.

Голикова: «11 регионов могли бы выйти на второй этап снижения ограничений».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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