В Приморье за сутки выявили 48 заразившихся коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T04:57:40+03:00

Инфекционный госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией на базе городской больницы во Владивостоке. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Губернатор края заявил, что ограничения в регионе ослаблять еще рано

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В Приморье за минувшие сутки медики выявили 48 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала вспышки заболевания COVID-19 возросло до 955. Об этом утром во вторник, 12 мая, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU