2020-05-12T05:22:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу

По словам доктора биологических наук, антитела вырабатываются только у 7-8% переболевших COVID-19
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По словам биолога, устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции формируется только у 7-8% переболевшихПо словам биолога, устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции формируется только у 7-8% переболевшихФото: REUTERS
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Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции формируется только у семи или восьми процентов людей, переболевших COVID-19. Причем, по ее словам, зачастую самый сильный иммунитет вырабатывается у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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