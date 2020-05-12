Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу

12 Май 2020 2020-05-12T05:22:45+03:00

По словам биолога, устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции формируется только у 7-8% переболевших Фото: REUTERS

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Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, что устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции формируется только у семи или восьми процентов людей, переболевших COVID-19. Причем, по ее словам, зачастую самый сильный иммунитет вырабатывается у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU