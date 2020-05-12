2020-05-12T06:15:39+03:00
Экономика

Первый мост из России в Китай разрешили ввести в эксплуатацию

Движение на мосту через реку Амур начнется после снятия ограничений из-за коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: Юрий Смитюк/ТАССПервый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур разрешили ввести в эксплуатацию, движение по нему начнется после того, как будут сняты все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом сообщили во вторник, 12 мая, в пресс-службе Минвостокразвития.

В сообщении уточняется, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выдал совместной российско-китайской компании официальное разрешение на ввод в эксплуатацию моста пограничного через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР).

Отмечается также, что «если бы не пандемия и закрытые границы государств, то мостовой переход начал бы работу после выдачи разрешения», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, основные этапы строительства российской части автомобильного моста между Благовещенском и Хэйхэ были завершены еще в ноябре прошлого года, а в декабре мост достроили полностью.

Все работы на международном объекте были синхронизированы, строительство моста длиной 1080 метров началось 24 декабря 2016 года, причем каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. Ожидается, что когда по мосту пустят автомобили, на двух берегах также откроются пункты взимания оплаты за проезд: россияне будут рассчитываться рублями, а жители Китая — юанями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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