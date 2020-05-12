США предложили вернуть Ирану 11 иранских граждан

12 Май 2020 2020-05-12T05:58:32+03:00

Тегеран для этого должен только прислать за ними самолет

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Вашингтон предлагает Тегерану прислать в США самолет, чтобы забрать 11 иранских граждан, которых американские власти готовы депортировать. Об этом написал на своей странице в Twitter и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции Кен Кучинелли.

«У нас есть 11 ваших граждан - незаконно находящихся в стране иностранцев, пытавшихся вернуться в вашу страну», - сообщил он. «Как насчет того, чтобы вы прислали чартерный рейс, а мы вернули вам сразу всех 11 человек?» - предложил американский чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU