2020-05-12T05:58:32+03:00
Политика

США предложили вернуть Ирану 11 иранских граждан

Тегеран для этого должен только прислать за ними самолет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вашингтон предлагает Тегерану прислать в США самолет, чтобы забрать 11 иранских граждан, которых американские власти готовы депортировать. Об этом написал на своей странице в Twitter и.о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции Кен Кучинелли.

«У нас есть 11 ваших граждан - незаконно находящихся в стране иностранцев, пытавшихся вернуться в вашу страну», - сообщил он. «Как насчет того, чтобы вы прислали чартерный рейс, а мы вернули вам сразу всех 11 человек?» - предложил американский чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Социологи выяснили, как люди станут вести себя после создания вакцины от коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 17822 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 мая 2020 года составило 21 637 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 12 мая 2020: без перчаток ездить в транспорте нельзя
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 12 мая 2020 года возросло до 1179 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 12 мая 2020: найдено эффективное лечение инфекции
Число заболевших коронавирусом в Москве на 12 мая 2020 года составило 115 909
США предложили вернуть Ирану 11 иранских граждан
Первый мост из России в Китай разрешили ввести в эксплуатацию
Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу
В Приморье за сутки выявили 48 заразившихся коронавирусом
Советник Трампа: Китаю «придется заплатить» за пандемию коронавируса
Голикова сообщила, что 11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции