Последние новости на утро 12 мая 2020: в России завершился нерабочий период, 11 регионов уже могут ослаблять режим самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T06:28:31+03:00

11 регионов России уже могут ослаблять режим самоизоляции, но в Москве об этом говорить еще рано Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 12 мая 2020 года

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Президент России Владимир Путин на дистанционном совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней, ранее введенном из-за вспышки коронавируса, однако в отдельных российских регионах режим самоизоляции по решению местных властей может быть продлен.

Кроме того, глава государства рассказал о новом, уже третьем по счету пакете мер государственной поддержки граждан и бизнеса, а также о том, что ко всем уже установленным выплатам семьям с детьми прибавятся новые, в частности – по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Помимо этого, все российские семьи, в которых есть дети до трех лет, могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – выплатой в размере пяти тысяч рублей на каждого малыша за апрель, май и июнь.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что одиннадцать регионов нашей страны уже сейчас могут выйти на первый и второй этапы по ослаблению режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. По ее словам, на первом этапе коэффициент распространения заболевания COVID-19 должен быть не более одного процента. Еще 22 российских региона смогут приступить к первому этапу постепенной отмены ограничений только после того, как они увеличат количество коек и наладят тестирование на коронавирусную инфекцию.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что власти Китая позволили коронавирусу распространиться по всему миру тем, что не ограничили заграничные поездки инфицированных граждан КНР. По его словам, «сотни тысяч китайцев широко распространили» коронавирус, из-за чего и началась пандемия. Питер Наварро подчеркнул, что тем самым власти Поднебесной «нанесли миру огромный ущерб», и теперь «Китаю придется заплатить по счетам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

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Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU