Социологи выяснили, как люди станут вести себя после создания вакцины от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T06:39:51+03:00

Опрос показал, как будут вести себя люди после создания вакцины от COVID Фото: REUTERS

Даже не боясь заражения, каждый пятый будет реже летать на самолетах, ходить в рестораны и посещать кинотеатры

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Примерно каждый пятый житель США, Великобритании, Швеции, Германии и Японии с меньшей вероятностью будет летать на самолетах, есть в ресторанах и ходить в кино даже после создания вакцины от коронавируса, приводит портал Axios данные исследования центра международных стратегических коммуникаций Kekst CNC.

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Пандемия «чумы 2020 года» почти во всех странах идёт на спад. Свыше четырёх месяцев слово «COVID-19» в бесчисленных вариациях не сходило с первых полос, но главные мировые проблемы за это время никуда не исчезли. Россия по-прежнему вовлечена в кризисные ситуации с Украиной и Сирией, а США всё так же сражаются с Китаем за титул самой мощной экономики на планете.

И всё же коронавирус внёс коррективы. Обвал международной торговли, неспособность Евросоюза помочь «самым заболевшим» странам наподобие Италии, усиление антикитайских настроений в Америке… Какой новый мир может наступить совсем скоро, когда глобальный карантин снимут? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU