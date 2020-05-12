2020-05-12T07:36:17+03:00
Общество

Ученые предупреждают о новой эпидемии после коронавируса

Введенный режим блокировки в странах может спровоцировать рост числа других болезней
Юлия САЛЬНИКОВА
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Блокировка может привести к вспышке другого заболеванияБлокировка может привести к вспышке другого заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Человечеству предрекли новую возможную эпидемию после пандемии коронавируса.

Нынешняя болезнь, охватившая многие страны мира, привела к тому, что люди месяцами находятся дома, в изоляции. В больницах все силы бросили на лечение пациентов с коронавиурсом, так что люди с другими заболеваниями, если ситуация не экстренная, предпочитают переждать и пока не идти к врачу.

Такая длительная блокировка может привести к вспышке заболевания туберкулезом.

- С 2020 по 2025 год из-за пренебрежительного отношения к диагностике и лечению туберкулеза на фоне борьбы с коронавирусом, это заболевание может затронуть 6,3 млн человек,- сказано в докладе сразу четырех групп ученых, текст приводит CNBC.

Исследование провели в Имперском колледже Лондона, Avenir Health, Университете Джонса Хопкинса и Агентстве по международному развитию США. Они сделали прогноз на основе даннымх из самых неблагополучных по туберкулезу стран - Индия, Кения и Украина.

Представители общества "Остановить туберкулез" заявили журналистам, что ситуация очень пугающая, особенно потому что этой эпидемии можно избежать - "нужно просто помнить, что люди сегодня умирают не только от коронавиурса". В ВОЗ туберкулез назвали "главной причиной смерти от инфекций» в мире, из-за болезни умирают 1,5 миллиона человек ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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