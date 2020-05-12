2020-05-12T07:57:25+03:00
В мире

В Ухане проведут общегородское тестирование на коронавирус за 10 дней

После месячного перерыва в этом китайском городе вновь стали выявлять случаи коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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За сутки в Китае нашли 15 бессимптомных носителей вируса и одного инфицированногоЗа сутки в Китае нашли 15 бессимптомных носителей вируса и одного инфицированногоФото: REUTERS
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В Китае готовятся провести общегородские тестирования на коронавирус. Первым станет Ухань, город, жители которого впервые столкнулись с коронавиурсом в декабре 2019 года. Отсюда вспышки распространилась по всему Китаю, а дальше - по всему миру.

Ухань снизил до нуля случаи заражения в начале прошлого месяца - 8 апреля снята многонедельная бокировка. Провинция была закрыта почти три месяца.

Но в мае, здесь вновь зарегистрировали случаи заражения. Поэтому власти решили провести самое масштабное в мире тестирование на коронавирус - они за 10 дней проверят на инфекцию весь город.

Каждый район 11-миллионного города должен представить во вторник подробный план тестирования, сообщает Reuters.

За минувшие сутки в Китае зарегистрирован один случай заражения коронавиурсом. Это импортированная болезнь. Еще 15 человек были бессимптомными носителями вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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