Twitter будет маркировать фейковые коронавирусные твиты «даже если они от Трампа»

12 Май 2020 2020-05-12T08:04:18+03:00

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В Twitter не станут делать исключение при маркировке сообщений о коронавирусе даже для президентов. Если твитт содержит ложную, вводящую в заблуждение информацию, то такое сообщение пометят ярлыком. Чтобы другие пользователи не стали использовать приведенные в твиттет советы и реккомендации.

- Трамп, возможно, самый плодовитый пользователь Твиттера, также будет подчиняться правилам, - сказал Йоэля Рота, глава Twitter по целостности сайта. Его слова приводит CNN. -Эти ярлыки будут применяться ко всем, кто делится вводящей в заблуждение информацией, отвечающей требованиям нашей политики, включая мировых лидеров.

Американский президент Дональд Трамп уже неоднократно делал заявления, которые вызывали критику медицинского сообщества. Например, он заявлял, что шарфы намного эффективнее защищают от коронавируса, чем маски. Сам при этом, он ни разу не появился на публике в ни в маске, ни в шарфе. Он нахваливал СМИ препарат для лечения коронавируса, который признали опасным - тестирование прекращено из-за высокой смертности испытуемых. Трамп заявил, что ждет от ученых выводов, можно ли дезинфицировать легкие при коронавирусе. После чего, производители моющих и чистящих средств в США вынуждены были писать новые правила для пользователей, что их продукцию нельзя пить, есть и вдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU