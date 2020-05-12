2020-05-12T08:10:51+03:00
В мире

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

Вадим Рабинович призвал президента Зеленского определиться, с народом он или с МИД
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат Верховной Рады из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал МИД Украины "рассадником шизофрении" из-за заявлений ведомства по трагедии в Одессе. 2 мая исполнилось пять лет с пожара, на котором погибли десятки людей. В МИД заявили, что Россия - это единственная "незаинтересованная в расследовании трагедии сторона".

ИСТОЧНИК KP.RU

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