2020-05-12T08:35:52+03:00
Общество

Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса

Ученые выяснили, что вирус сможет проникать в органы мочеполовой системы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус может влиять на плод и возможность забеременеть, считают ученыеВирус может влиять на плод и возможность забеременеть, считают ученыеФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Коронавиурс может повлиять на возможность женщин стать мамами. Первые полученные данные из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина подтверждают - вирус оказывает влияние не только на легкие. Поражены оказываются и другие органы - печень, почки, а также органы мочеполовой системы.

Все из-за того, что в этих органах в большом количестве представлен белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент), через него вирус проникает в организм.

Рецепторы ACE2 влияют на развитие эбриона и овуляцию у женщин, при поражении органа вирусом, возможны изменения, вплоть до нарушения репродуктивной функции. В отличие от печени и легких, влияние коронавиурса на мочеполовую систему пока изучено не так хорошо. Ученые допускают возможность, но серьезных научных исследований на эту тему не проводили.

- Осложнения подобного рода могут быть вызваны не только самим заболеванием, но и особенностями лечения. С учетом попыток использовать новые, не до конца проверенные лекарственные средства или иные технологии для лечения COVID-19, - рассказал "Известиям" заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Коронавирус еще недостаточно изучен. Раньше считалось, что болезнь "щадит" детей и молодых, но опыт показал, что никто не защищен. В США и вовсе подозревают, что у детей вирус вызывает Синдром Кавасаки -умерли уже три ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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