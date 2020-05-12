2020-05-12T08:51:58+03:00
Общество

Умер автор мультфильма "Падал прошлогодний снег" Борис Савин

Борис Савин умер после долгой болезни
Юлия САЛЬНИКОВА
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Борис СавинБорис СавинФото: facebook.com
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Умер российский мультипликатор Борис Савин. Ему был 81 год.

- Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни. Светлая память,- написал в фейсбук шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Может, имя Савина знакомо не многим россиянам, но его работы точно знают несколько поколений. Он "оживлял" многих персонажей студии "Экран". Причем герои мультфильмов были объемными, одна из самых известных работ - пластилиновый мультик "Падал прошлогодний снег".

Борис Савин создавал персонажей мультфильма "Дядюшка Ау" про сказочного лесного затворника. Были у него и кукольные работы, например, "Чертенок № 13".

- Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на "Икар" вручить приз в номинации "Аниматор". Борис Викторович был счастлив прикоснуться к сообществу, повидать своих коллег,- рассказал Капков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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