2020-05-12T09:12:17+03:00
Общество

Рособрнадзор: Сроки проведения ЕГЭ скорректируют на этой неделе

Школьный экзамен из-за коронавиурса ранее перенесли на 8 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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Экзамены уже один раз перенесли из-за пандемииЭкзамены уже один раз перенесли из-за пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Рособрнадзоре планируют скорректировать сроки проведения ЕГЭ. Ранее в ведомстве перенесли выпускные экзамены с весны на лето - предварительная дата начала испытаний 8 июня. Но была оговорка, в случае, если эпидситуация не улучшится, то будут сдвигать ЕГЭ еще раз.

- Решение если и примут, то в течение этой недели,- рассказал в эфире "Россия 24" начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Пока не ясно, в какую сторону будут сдвигать период сдачи экзаменов. Напомним, президент Владимир Путин с 12 мая снял режим нерабочих дней, но при этом губернаторы наделены правом самостоятельно устанавливать и снимать некоторые из требований в зависимости от эпидситуации. Ведь есть регионы, где тепы прироста новых больных с коронавирусом выше, а где-то успешно справляются и не допускают вспышки.

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире Радио "Комсомольская правда" подтвердил - окончательное решение по проведению ЕГЭ и ОГЭ примут после 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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