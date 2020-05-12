2020-05-12T09:38:53+03:00
Общество

В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1820 человек

Всего за время пандемии в столице болезнь победили 19 642 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Москве смертность от коронавируса ниже, чем в других мировых столицахВ Москве смертность от коронавируса ниже, чем в других мировых столицахФото: REUTERS
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В Москве число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 1840 человек. Такие данные за минувшие сутки приводит оперштабау заммэра Москвы Анастасия Ракова. За предыдущие сутки выписавшихся было почти вдвое больше, около 4 тысяч человек.

Но даже сегодняшние цифры это рекордный показатель по стране, в Москве пролечивают больше пациентов, но здесь и больше всего зараженных.

За все время в Москве болезнь победили 19 642 человека.

Для жителей введен масочный и перчаточный режим - за их отсутствие в общественном транспорте могут наказывать, сначала предупреждением, при повторном нарушении можно нарваться на штраф.

В Москве по-прежнему больше всего зараженных среди людей до 65 лет. Из них больше 41 процента - от 18 до 45 лет. Медикам удается сдерживать такой важный показатель как смертность - летальность от коронавируса в Москве ниже, чем в других мировых столицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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