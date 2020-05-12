В ВОЗ опровергли миф о том, что курение защищает от коронавируса
В ВОЗ опровергают миф о пользе курения для защиты от коронавируса. Эту теорию, получившую распространениt в Сети, считают опасной.
Сигареты не только не способны защитить от коронавируса и любой другой болезни, но и опасны тем, что делают менее защищенными легкие человека. Исследования показали - у курильщиков риск развития тяжелых осложнений на фоне заражения даже выше чем у людей с некоторыми хроническими заболеваниями.
- Табак также является основным фактором риска неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, респираторные заболевания и диабет,- напоминают в ВОЗ, эти болезни считаются особенно опасными в сочетании с коронавирусом.
Табак убивает ежегодно около 8 миллионов человек в мире, из них 1,2 миллиона - жертвы никотинозависимых, те, кто был пассивным курильщиком - дети, женщины. От коронавиурса умерли 285 971 человек по данным на 12 мая университета Хопкинса.
ИСТОЧНИК KP.RU