2020-05-12T09:51:03+03:00
Общество

В ВОЗ опровергли миф о том, что курение защищает от коронавируса

В Сети начала распространяться теория, что табачный дым якобы может обезопасить человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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Курение обычных или электронных сигарет увеличивает шансы попасть в реанимацию при заражении коронавирусомКурение обычных или электронных сигарет увеличивает шансы попасть в реанимацию при заражении коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ВОЗ опровергают миф о пользе курения для защиты от коронавируса. Эту теорию, получившую распространениt в Сети, считают опасной.

Сигареты не только не способны защитить от коронавируса и любой другой болезни, но и опасны тем, что делают менее защищенными легкие человека. Исследования показали - у курильщиков риск развития тяжелых осложнений на фоне заражения даже выше чем у людей с некоторыми хроническими заболеваниями.

- Табак также является основным фактором риска неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак, респираторные заболевания и диабет,- напоминают в ВОЗ, эти болезни считаются особенно опасными в сочетании с коронавирусом.

Табак убивает ежегодно около 8 миллионов человек в мире, из них 1,2 миллиона - жертвы никотинозависимых, те, кто был пассивным курильщиком - дети, женщины. От коронавиурса умерли 285 971 человек по данным на 12 мая университета Хопкинса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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