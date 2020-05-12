12 Май 2020 2020-05-12T10:24:48+03:00

Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на 12 мая 2020 года на открытии торгов Мосбиржи

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На открытии торгов Московской биржи по данным курса рубля 12 мая 2020 года иностранные валюты немного укрепились в цене: доллар вырос на 0,41 процента до 73,7 рубля, евро – на 0,28 процента до 79,78 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 по московскому времени.

Позже к 10:07 по столичному времени курс американской валюты достиг отметки в 73,54 рубля (+0,19 процента), а евро находился на отметке в 79,61 рубля (+0,06 процентов).

Биржевые показатели снизились: индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 0,36 процента, индекс РТС – на 0,72 процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вчера президент России рассказал о новом, уже третьем по счету пакете мер государственной поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Рассказываем, кто сможет получить прямые субсидии на выплату заработных плат сотрудникам в этом году и сколько составит государственная поддержка бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU