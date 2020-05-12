2020-05-12T11:12:38+03:00
Происшествия

Число жертв пожара в хосписе Красногорска увеличилось до 11

Еще два пенсионера скончались в больнице
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожар начался из-за неисправной проводкиПожар начался из-за неисправной проводкиФото: Предоставлено очевидцами
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В больнице скончались два пострадавших на пожаре в хосписе Красногорска пенсионера. Таким образом, жертвами ЧП стали 11 человек, сообщают РИА Новости.

- Все 44 постояльца частного пансионата в Красногорске вывезены с места ночного ЧП, - сообщила в инстаграм глава города Эльмира Хаймурзина. - Пять человек направили в санаторий "Отдых".

Восемь человек в больнице вчера вечером были в больнице, трое были на ИВЛ. Теперь на ИВЛ остается только один человек.

Трагедия произошла в ночь на 11 мая в коттеджном поселке в Подмосковье. Здание приспособили под прием больных пожилых людей. Родственникам обещали полноценный медицинский уход, прогулки, свежий воздух, в здании даже сауна была. Многие отдали сюда своих дедов и отцов, потому что больных отказывались брать в больницы. Ночью, по основной версии, из-за неисправной проводки здесь начался пожар.

Часть людей не могли покинуть здания - 18 человек были лежачими больными.

Организатора хосписа задержали только на следующий день, им оказался московский бизнесмен. По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь следователи просят об аресте организатора "пансионата".

Губернатор Подмосковья Воробьев навестил пострадавших во время пожара постояльцев частного хосписа.В результате произошедшего погибли девять человек, еще девять пострадали

ИСТОЧНИК KP.RU

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