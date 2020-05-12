В России за сутки умерли 107 человек с коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T10:51:43+03:00

Умирают от коронавируса в основном люди с хроническими заболеваниями Фото: REUTERS

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В России по данным на 12 мая от коронавиурса умерли 107 человек. Это самый высокий показатель с 29 апреля, тогда зарегистрировали 108 погибших. За предыдущие сутки от заражения коронавирусом умерли 94 человека.

Всего в России скончалось 2116 человек в результате инфицирования.

Лидеры среди регионов по смертности от коронавируса не меняются - это Адыгея и Удмуртия. процент летальных случаев среди инфицированных там достигает 2,78 и 3,04 процента соответственно.

За сутки в России диагноз подтвердился у 10 899 человек. Общее число зараженных достигло 232 243 человек, это второй показатель в мире. Больше случаев заражения коронавиурсом только в США.

Режим самоизоляции во многих Российских регионах продлен, введены обязательные правила ношения масок и перчаток. Но с 12 мая завершается режим нерабочих дней, который длился с конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU