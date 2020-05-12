12 Май 2020 2020-05-12T11:11:43+03:00

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

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На территории России медики с начала пандемии зафиксировали 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период от заболевания погибли 2116 местных жителей, прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели 43 512 человек. Об этом 12 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, Россия обошла Испанию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом и заняла второе место в мире после Соединенных Штатов.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место — в стране с начала эпидемии коронавируса нашли более 1,3 миллиона заразившихся. Также в список входят Италия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай.

В Испании на сегодняшний день зафиксировано 227 436 инфицированных, однако официальная статистика по зараженным в королевстве с конца минувшего месяца включается только результаты ПЦР-тестов, хотя раньше в ней учитывались и результаты тестов на антитела против заболевания. Эксперты предполагают, что официальное количество зараженных испанцев снизилось именно по этой причине: 25 апреля в стране сообщали о 223,7 тысячи инфицированных, а на следующий день – только о 207,6 тысячи.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России за последние сутки от инфекции и осложнений после нее скончались 107 пациентов. Это самые высокий показатель с 29 апреля этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

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ИСТОЧНИК KP.RU