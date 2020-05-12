Россияне стали чаще заключать брачные контракты

12 Май 2020 2020-05-12T10:43:13+03:00

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Российские молодожены стали чаще заключать брачные контракты. Ежегодно, по данным Федеральной нотариальной палаты, подписывается не менее 100 тысяч данных документов, а в 2019 году цифра составила 113 тысяч. Показатель вот уже несколько лет стабильно растет на 3-5%.

Где чаще всего заключают брачные контракты:

Москва,

Санкт-Петербург,

Московская область,

Краснодарский край,

Республика Татарстан.

В нотариальной палате отмечают, что документ супруги могут подписать и после заключения брака, но главное успеть до развода.

— Официальной статистики на тему того, какие именно пары чаще обращаются за оформлением брачного договора, нет. Наблюдения показывают, что чаще всего за подобной услугой обращаются молодые люди, которые совсем недавно оформили свои отношения, или супруги со стажем и значительным совместно нажитым имуществом, — комментирует «Известиям» вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко.

ИСТОЧНИК KP.RU