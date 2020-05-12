2020-05-12T11:27:04+03:00
Общество

Коэффициент заразности коронавируса в России третий день держится на отметке 1,4

Этот показатель обозначает, сколько людей в среднем заражает один ифицированный
Юлия САЛЬНИКОВА
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Когда заразность будет ниже одного, начнут снимать ограниченияКогда заразность будет ниже одного, начнут снимать ограниченияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России коэффициент заразности коронавируса держится на отметке 1,4. Такие данные 12 мая приводит ТАСС.

Это самый низкий показатель с момента начала вспышки в России. Изначально заразность у коронавиурса была выше - инфицированный мог передавать вирус 2-3 людям.

В Роспотребнадзоре предупреждают, когда этот показатель станет ниже 1, то можно приступать к снятию ограничений. В отдельных регионах России эпидситуация позволяет отменить часть запретов.

В Москве коэффициент распространения коронавируса опустился сразу на 0,3 процентных пункта и составил 0,94. По данным на 12 мая зараженных в Москве 5392 человек. Это почти на 800 меньше, чем сутки назад.

В России меньше 11 тысяч новых случаев заражения. Больше всего инфицированных в Москве, Московской и Нижегородской областях. Стало больше смертей, 107 человек умерли за прошлые сутки, это максимум с 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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