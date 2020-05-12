2020-05-12T11:09:34+03:00
Спорт

Боксер Евгений Тищенко прокомментировал результаты своего теста на COVID-19

Спортсмен сдал тест на коронавирус
Елена АКИМОВА
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Боксер Евгений Тищенко опроверг новости о том, что он заразился COVID-19Боксер Евгений Тищенко опроверг новости о том, что он заразился COVID-19Фото: Иван МАКЕЕВ
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Чемпион мира по боксу Евгений Тищенко прошел тест на коронавирус. Вскоре в СМИ появились новости, что результат исследования оказался положительным.

Эту информацию спортсмен опроверг лично. Он пояснил Пятому каналу, что чувствует себя отлично, и поводов для беспокойства у его фанатов нет. Заслуженный мастер спорта заверил, что распространенная информация соответствуют действительности.

- Это все глупости, что написали, - заявил Тищенко.

Спортсмен поделился планами продолжать тренировки и призвал не верить домыслам про болезнь.

- Я здоров действительно, поэтому не переживайте. Все хорошо, тренируюсь, умирать не собираюсь, — отметил Тищенко.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 12 мая 2020 года возросло до 39801 человека. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 5495 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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