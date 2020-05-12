Боксер Евгений Тищенко прокомментировал результаты своего теста на COVID-19
Чемпион мира по боксу Евгений Тищенко прошел тест на коронавирус. Вскоре в СМИ появились новости, что результат исследования оказался положительным.
Эту информацию спортсмен опроверг лично. Он пояснил Пятому каналу, что чувствует себя отлично, и поводов для беспокойства у его фанатов нет. Заслуженный мастер спорта заверил, что распространенная информация соответствуют действительности.
- Это все глупости, что написали, - заявил Тищенко.
Спортсмен поделился планами продолжать тренировки и призвал не верить домыслам про болезнь.
- Я здоров действительно, поэтому не переживайте. Все хорошо, тренируюсь, умирать не собираюсь, — отметил Тищенко.
Ранее сообщалось, что число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 12 мая 2020 года возросло до 39801 человека. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 5495 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU