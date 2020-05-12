Курс начальной медпомощи могут ввести в программу вузов России

12 Май 2020 2020-05-12T11:18:14+03:00

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Во всех российских вузах хотят ввести обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь». С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он направил предложение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

«Прошу вас рассмотреть возможность интеграции в образовательные программы всех высших учебных заведений России, а также колледжей обязательного курса «Начальная медицинская помощь» для обучения студентов навыкам младшего медицинского персонала», — цитирует отрывок из обращения RT.

Хамзаев отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала необходимость создания в России кадрового резерва младшего медперсонала. Эту проблему, по мнению автора, можно решить путем введения в университетские программы нового курса, целью которого будет обучение студентов навыкам работы младших медсестёр и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала. Тогда студентам не придется тратить по нескольку лет для обучения этим специальностям в колледже. Достаточно будет просто освоить программу в рамках основного обучения.

Напомним, ранее были названы основные причины заражения медиков коронавирусом. Мировая практика показала, что чаще всего врачи заражаются из-за плохой дезинфекции или от недостатка необходимых средств защиты, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU