2020-05-12T11:18:14+03:00
Общество

Курс начальной медпомощи могут ввести в программу вузов России

Такая инициатива была направлена министру науки и высшего образования Валерию Фалькову
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В вузах России могут ввести обязательный курс начальной медпомощиВ вузах России могут ввести обязательный курс начальной медпомощиФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Во всех российских вузах хотят ввести обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь». С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Он направил предложение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

«Прошу вас рассмотреть возможность интеграции в образовательные программы всех высших учебных заведений России, а также колледжей обязательного курса «Начальная медицинская помощь» для обучения студентов навыкам младшего медицинского персонала», — цитирует отрывок из обращения RT.

Хамзаев отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции показала необходимость создания в России кадрового резерва младшего медперсонала. Эту проблему, по мнению автора, можно решить путем введения в университетские программы нового курса, целью которого будет обучение студентов навыкам работы младших медсестёр и медбратьев, медрегистраторов, санитаров и другого младшего медперсонала. Тогда студентам не придется тратить по нескольку лет для обучения этим специальностям в колледже. Достаточно будет просто освоить программу в рамках основного обучения.

Напомним, ранее были названы основные причины заражения медиков коронавирусом. Мировая практика показала, что чаще всего врачи заражаются из-за плохой дезинфекции или от недостатка необходимых средств защиты, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс начальной медпомощи могут ввести в программу вузов России
Боксер Евгений Тищенко прокомментировал результаты своего теста на COVID-19
Коэффициент заразности коронавируса в России третий день держится на отметке 1,4
Россияне стали чаще заключать брачные контракты
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
В России за сутки умерли 107 человек с коронавирусом
Число жертв пожара в хосписе Красногорска увеличилось до 11
Курс рубля на 12 мая 2020 года: доллар вырос до 73,7 рубля, евро – 79,78 рубля
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процента при электронной сделке
В Турции туристов будут тестировать на коронавирус в аэропорту
В ВОЗ опровергли миф о том, что курение защищает от коронавируса
В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1820 человек
Чиновников предлагают штрафовать на 150 тысяч за оскорбления граждан
Рособрнадзор: Сроки проведения ЕГЭ скорректируют на этой неделе
Умер автор мультфильма "Падал прошлогодний снег" Борис Савин