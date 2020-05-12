В Счетной палате спрогнозировали сроки экономического кризиса
В Счетной палате РФ (СП РФ) спрогнозировали, на какой срок затянется экономический кризис, вызванный коронавирусом. По оценкам специалистов, нестабильная ситуация будет сохраняться не менее года, поэтому сравнивать меры поддержки в разных странах нецелесообразно.
- Каждое правительство принимает решения исходя из собственной специфики развития ситуации с коронавирусом. Упор делается на поддержку экономики, отраслей и бизнеса, в некоторых странах практикуется адресное (в той или иной мере) выделение средств напрямую населению, — сказали NEWS в СП РФ.
Эксперты соглашаются с оценками ведомства. В случае если пандемия коронавируса будет побеждена к концу второго квартала, то бизнес сможет восстановиться не ранее, чем через полгода.
Многие люди будут бояться выходить в места скопления людей и после снятия ограничительных мер. На восстановление психологического климата уйдет продолжительное время.
- Это прямое воздействие на рынок потребительских товаров и услуг. Не стоит забывать, что в счетной палате не учли возможный торой виток болезни, - поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.
ИСТОЧНИК KP.RU