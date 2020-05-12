В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

12 Май 2020 2020-05-12T11:41:24+03:00

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Предстоящее лето в России будет теплым. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом он добавил, что погода будет переменчивой, местами ожидаются похолодания.

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным - с периодами потепления и похолодания», - цитирует Вильфанда «Российская газета».

В июне погода в европейской части России, в том числе и в Москве будет сохраняться в пределах климатической нормы. А вот на юге Уральского федерального округа, на юго-западе и северо-востоке Сибирского округа ожидается ненастная дождливая погода.

Ровная теплая погода продержится в европейской части России и в июле, а вот август в столичном регионе может стать значительно теплее, чем в 2019 году.

Эксперт добавил, что последней летний месяц в столице может стать не только жарким, но и засушливым. Дефицит осадков также может наблюдаться на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на северо-востоке Уральского округа и в центральных районах Красноярского края, в Приморском крае и на юге Хабаровского края.

А тем временем синоптики центра погоды «Фобос» обещают, что вторник, 12 мая, может стать самым теплым днем с начала текущего года. В столичном регионе температура воздуха прогреется до 25 градусов выше ноля, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU