Врач объяснил, почему курение не "защитит" от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T11:46:25+03:00

Профессор рассказал, как протекает инфекция у переболевших туберкулезом, и почему в России низкая смертность от заболевания

Изменить размер текста: A A

В период распространения коронавируса по всем странам мира у людей появилась странная, но весьма популярная теория о том, что легкие курильщика легче переносят респираторные заболевания и пневмонию, а значит, курение «защищает» организм человека от коронавируса. Врачи, эксперты в области медицины и специалисты Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявляли, что эта теория является ошибочной.

Евгений Шмелев, заслуженный деятель науки России и пульмонолог в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему курение не может защитить от вируса, а только наносит дополнительный вред здоровью человека во время пандемии.

- Для того, чтобы сказать, что курение предохраняет от заражения вирусом, для этого надо провести соответствующее исследование. Сейчас идет мощная волна различных правдоподобных и неправдоподобных высказываний по поводу того, как предохраняться от заражения. И теория про «защиту» от коронавируса курением – ошибочна. Курение у всех абсолютно ведет к подавлению местной иммунной защиты респираторного тракта, дыхательных путей. Хроническое раздражение, хроническое воспаление, которое поддерживается курением, подавляет иммунную реактивность. А преодоление коронавируса – ну, конечно, в нем имеет важное значение наша иммунная реактивность, - рассказал доктор медицинских наук, отметив, что люди, которые переносят коронавирус бессимптомно, как раз имею хороший иммунитет.

С другой стороны, отметил член правления российского респираторного общества Евгений Шмелев, из защитных механизмов против любой инфекции, в том числе, и против коронавируса, является кашель. Этот симптом может появиться у курильщиков во время катарального бронхита.

- Может быть, вот у очень небольшой популяции, отдельных индивидуумов, они выкашливали тот вирус, не давая ему проникнуть внутрь. Но серьезного, научного обоснования этому нет. И я считаю, что курение только будет способствовать более тяжелому развитию и прогрессированию коронавирусной инфекции.

Профессор рассказал, правда ли, что у людей, переболевших туберкулёзом, легкие менее восприимчивы к вирусным инфекциям.

- Туберкулез – это многоликая болезнь. Если переболел первичным туберкулезным комплексом и у тебя ничего не осталось, по сути дела, ты иммунизирован, это одно. А если человек переболел, у него фиброзно-кавернозный или цирротический туберкулез, это как раз мишень для коронавируса. То есть, все зависит от остаточных явлений перенесенного туберкулеза, - сообщил Евгений Шмелев.

Врач объяснил низкую смертность от коронавируса в России тем, что на территории страны пока не отменили прививку БЦЖ, которая значительно повышает иммунную реактивность и может способствовать более легкому течению болезни.

- В сравнении с популяцией европейских стран, где давно отказались от БЦЖ-вакцинирования, там выше смертность. Но это опять же домыслы, предположения, - добавил пульмонолог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU