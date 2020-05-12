2020-05-12T12:37:42+03:00
Общество

Туркомпании попросили разрешить путешествия по России с 1 июня

Когда откроются границы между странами для туризма, не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Возможно летом разрешат путешествия по РоссииВозможно летом разрешат путешествия по РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Российские туркомпании просят разрешить путешествия по стране уже с 1 июня 2020 года.

Представители Российского Союза туриндустрии поразмышляли, каким мог бы быть выход из кризиса, в который попала отрасль из-за пандемии коронавируса. С марта закрыто авиасообщение между странами, в конце того месяца президент объявил режим самоизоляции - граждан попросили быть дома. Соответственно, никаких путешествий. Это ударило по бюджету туристических фирм, отелей - они попросту остались без работы.

- РСТ и РГА (Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19.,- сказано в сообщении, опубликованном в Ежедневной электронной газете Союза.

В Союзе туриндустрии пожаловались на проблему со страховыми договорами, какие туристы оформляют на случай невылета. Из-за высоких рисков страховщики отказываются заключать такие соглашения. Сейчас туроператоры имеют фонд персональной ответственности, его размер 7 процентов от общей суммы проданных за год путевок. Этот процент в РСТ просят снизить до 3.

Пока не ясно, когда откроются границы, но в Турции уже планируют, каким будет сезон. Главной "новинкой" станет обязательное тестирование всех приезжих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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