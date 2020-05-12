2020-05-12T13:05:39+03:00
Общество

Музеи смогут вернуться к работе с середины июля

После снятия ограничений карантину им придется работать в новом формате
Елена АКИМОВА
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Музеи могут начать работать уже с 15 июляМузеи могут начать работать уже с 15 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские музеи могут вернуться к работе уже в середине июля. Такие сроки озвучила статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова.

Несмотря на частичное снятие ограничений по коронавирусу, режим работы не будет прежним. Планируется, что число посетителей ограничат определенным количеством. Попасть на ту или иную выставку можно будет, приобретя заранее электронный билет и пройдя регистрацию. Число посетителей рассчитают таким образом, чтобы соблюдалась двухметровая дистанция.

Разрешение на посещение экспозиций будет выдаваться лицам не старше 65 лет.

— Это не просто наше видение ситуации, а детально проработанные — совместно с федеральными учреждениями, всеми лидерами отрасли — сроки, — пояснила «Известиям» Алла Манилова.

В ведомстве планируют если к 1 июня ограничительные меры по коронавирусу не будут продлены, то есть основания полагать, что к середине лета музеи распахнут свои двери.

— Музеям необходимо сделать ставку на самые яркие проекты, а еще провести тотальную дезинфекцию всех помещений, закупить необходимые средства защиты для посетителей и сотрудников. Новый способ работы будет протестирован на ГМИИ им. А.С. Пушкина, - пояснила Манилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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