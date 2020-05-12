Олег Николаев взял ситуацию с выплатами врачам и соцработникам на жесткий контроль

12 Май 2020 2020-05-12T13:00:33+03:00

Врио главы Чувашии заявил, что те, кто работает с коронавирусными больными до 15 мая получат все выплаты

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12 мая Олег Николаев провел еженедельное совещание, главным вопросом которого стали спецвыплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи. Врио главы Чувашии заявил, что все медицинские работники, которые работают с пациентами с Covid должны до 15 мая получить все положенные им выплаты.

На стимулирующие выплаты медикам предусмотрена общая сумма 237,6 млн рублей. Из них 209,6 млн рублей – это средства федерального бюджета, 28 млн рублей – республиканского.

«Работу по предоставлению выплат необходимо ускорить и в назначенные Президентом страны Владимиром Путиным сроки, а это до 15 мая, предоставить отчет. Впоследствии я поручаю вам держать эту ситуацию на жестком и строгом контроле. Нельзя допускать, чтобы ситуация с выплатами затягивалась на полмесяца. Я понимаю, что были праздничные дни. Но вам надо было заранее провести подготовительную работу», - выразил недовольство Олег Николаев.

Потребовал глава Чувашии и усилить контроль республиканского Минтруда и за своевременностью выплат соцработников, участвующим в борьбе с распространением вируса.

«Необходимо постоянно мониторить ситуацию с выплатами. А в случае возникновения напряженности прошу вас сразу докладывать мне. Нельзя допускать ситуацию, когда у нас имеются средства, а люди их не получают из-за каких-то технических недоработок. Никаких просрочек с выплатами допускать нельзя», - резюмировал врио Главы Чувашии.

Отметим, свыше 130 тыс. сотрудников соцучреждений смогут получить доплату за работу во время пандемии. Врачи в соцучреждениях дополнительно получат по 40 тыс. рублей за каждую смену, а если оказывали помощь коронавирусным больным, то доплата составит 60 тыс. рублей за смену.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал получат по 25 тыс. рублей за смену и до 35 тыс. рублей за "ковидсмену". Младший медперсонал могут рассчитывать на 15 тыс. рублей или 25 тыс. рублей за работу с Covid - пациентами, а технический персонал – по 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.