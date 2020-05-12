Ученые предупредили о возможности «катастрофического» подъема уровня мирового океана

12 Май 2020 2020-05-12T13:04:20+03:00

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Международная группа ученых предупредила, что в ближайшие столетия, уровень воды в мировом океане поднимется до «катастрофической» отметки. К таким выводам в ходе исследования пришли специалисты, работающие под руководством ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Более сотни авторов научных изданий отметили, что при неблагоприятном исходе уровень мирового океана может подняться на 1,3 метра уже до конца текущего столетия. А через 200 лет уровень воды в океане будет находиться на точке 5,6 метра от первоначальной, передает телеканал «360».

Как отмечают исследователи, все изменения в экологии связаны между собой. Так, к повышению уровня мирового океана может привести активное таяние ледников, которое в свою очередь происходит из-за глобального потепления. Повышение же температуры воздуха связано в нашим привычном образом жизни, и чтобы остановить этот процесс, необходимо сократить выбросы от парниковых газов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU